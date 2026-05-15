Gobierno promulga ley que prioriza uso de sedes educativas para elecciones

El presidente José María Balcázar promulgó la ley que modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones para garantizar el uso de instituciones educativas y universidades, tanto públicas como privadas, como locales de votación durante los procesos electorales. La medida busca asegurar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial prevista dentro de 23 días.

Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que el proceso electoral “está en rieles perfectos” para realizarse conforme a la ley y sin contratiempos. En la actividad estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

La promulgación ocurre en medio de la recta final de la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial, que, según los resultados actualizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sería disputada entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú.

ASEGURA DESARROLLO DE LA SEGUNDA VUELTA

En su discurso, Balcázar explicó que la autógrafa enviada por el Congreso modifica la Ley Orgánica de Elecciones con el objetivo de obligar a todas las instituciones públicas y privadas a brindar las facilidades necesarias para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda cumplir adecuadamente sus funciones durante la jornada electoral.

“El propósito es garantizar una segunda vuelta sin ningún tipo de tropiezos e inconvenientes”, sostuvo el jefe de Estado al destacar la importancia de asegurar la disponibilidad de locales adecuados para la instalación de mesas de sufragio en todo el país.

Asimismo, precisó que la nueva disposición establece sanciones para las instituciones que incumplan con facilitar sus instalaciones. Según indicó, los locales públicos y privados de cada sector estarán obligados, bajo pena de multa, a acatar lo dispuesto en la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.

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