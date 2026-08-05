¡Es oficial! El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre

El Vaticano anunció oficialmente que el papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026. La visita se llevará a cabo tras aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

De acuerdo con el comunicado de la Santa Sede, el sumo pontífice permanecerá en Perú del 11 al 17 de noviembre, periodo en el que visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El anuncio confirma el recorrido que realizará en territorio peruano, aunque el programa detallado de actividades será difundido en una fecha posterior.

Antes de llegar al Perú, León XIV visitará Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente viajará a Argentina, del 8 al 11 de noviembre, con visitas programadas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Santa Sede precisó que el itinerario completo del viaje apostólico, que incluirá las actividades oficiales del pontífice en cada ciudad, será dado a conocer oportunamente.

Con este anuncio, el Vaticano oficializa una nueva gira internacional del papa León XIV, que tendrá como última escala al Perú y abarcará cuatro de las principales ciudades del país.