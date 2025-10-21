Temas
Lima

Estado de emergencia en Lima: estos son los derechos constitucionales restringidos

Lima
Estado de emergencia en Lima: estos son los derechos constitucionales restringidos
Lima y Callao han sido declaradas en estado de emergencia, pues así lo anunció el presidente de la República, José Jerí,a través de un breve mensaje a la Nación y luego confirmado en un decreto supremo. La medida regirá desde las 00 horas de este miércoles 22 de octubre por un periodo de 30 días.

Esta medida se tomó debido a la ola de inseguridad en la ciudad y desde este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas tomarán el control del órden público por lo que los ciudadanos quedan restringidos del ejercicio de cuatro derechos constitucionales.

Estos derechos constitucionales restringidos son: libertad de tránsito en el territorio, libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión.

