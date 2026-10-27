Peruana amasó más de US$ 15 millones al estafar y extorsionar a más de 30 mil latinos en EE. UU.

Un imperio criminal levantado desde las sombras en Lima logró amasar más de 15 millones de dólares a costa del miedo y la vulnerabilidad de la comunidad hispana en Estados Unidos. La red, presuntamente encabezada por Karount Jannet Toledo Vásquez, operaba mediante un falso call center que engañó y extorsionó a más de 30 mil migrantes, utilizando como gancho inicial la venta de supuestos cursos de inglés y tecnología.

El modus operandi de la organización comenzaba con una llamada de oferta accesible: a las víctimas se les promocionaban tabletas electrónicas y programas de aprendizaje del idioma a precios reducidos. Sin embargo, la verdadera trampa venía días después. Apoyándose en guiones milimétricamente estructurados, los operadores volvían a ponerse en contacto con los clientes haciéndose pasar por agentes federales, oficiales de policía o funcionarios de inmigración de EE. UU.

Bajo la amenaza constante de arrestos, juicios o una inminente deportación por supuestas deudas impagas, los extorsionadores aterrorizaban a los ciudadanos hispanohablantes para obligarlos a realizar pagos inmediatos. A través de empresas de giros internacionales como Western Union y MoneyGram, los montos exigidos terminaban en las arcas de la red delictiva en territorio peruano.

Por este entramado transnacional, la justicia estadounidense acusó formalmente a Toledo Vásquez de cargos por fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero. A pesar de haber sido detenida inicialmente en 2019, la procesada logró recuperar su libertad y pasó a la clandestinidad, manteniéndose en condición de prófuga con una notificación roja de Interpol emitida a pedido del Distrito Sur de Florida.

Tras ser ubicada y capturada en el distrito de San Juan de Lurigancho, la Embajada de Estados Unidos en el Perú destacó el arresto de quien era considerada la última prófuga de esta red, cuyos demás integrantes ya se encuentran cumpliendo condena. Con la extradición pasiva concedida por el Ejecutivo peruano, Karount Toledo permanece bajo custodia policial a la espera de su inminente traslado a EE. UU., donde responderá formalmente ante una corte de Florida.

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