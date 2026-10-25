Empresaria abandona el Perú tras siete ataques a balazos contra su almacén y pagar S/15.000 en extorsión

Después de diez años dedicados a levantar su negocio y generar empleo para decenas de familias, la empresaria Paola Atanacio decidió abandonar el Perú. La mujer afirma que las extorsiones y los siete ataques contra su almacén, ubicado en Barrios Altos, la llevaron a temer por su vida. Su salida ocurre mientras espera avances en la investigación y teme que algunos de los detenidos puedan recuperar su libertad.

De las extorsiones a los nuevos ataques

Atanacio contó que proviene de una familia de comerciantes y que trabajó durante una década para consolidar su negocio. Sin embargo, la situación cambió en noviembre de 2025, cuando comenzó a enfrentar extorsiones después de adquirir un almacén en Barrios Altos. En medio de la desesperación, aceptó la ayuda de un cuidador de autos de la zona, quien le aseguró que conocía a personas capaces de poner fin a las amenazas.

La empresaria relató que realizó un primer pago de S/15.000 con la esperanza de detener las extorsiones. Tras presentar una denuncia, fueron capturados Randy Campos y Gilmer Ríos Salas, señalados como presuntos integrantes de la banda criminal Los Mexicanos. No obstante, en septiembre volvieron a disparar contra su almacén y las extorsiones por S/12.000, después de varios meses en los que, según Atanacio, pudo trabajar con tranquilidad.

Desde octubre, los ataques se intensificaron y la empresaria sufrió una crisis nerviosa que requirió atención en una clínica. Atanacio sospecha que los nuevos atentados podrían ser una represalia por haber denunciado a los presuntos extorsionadores, aunque esa hipótesis deberá ser esclarecida por las autoridades.

Una investigación que mantiene a la empresaria en alerta

La empresaria cuestiona la falta de avances en la investigación fiscal y teme que las personas detenidas puedan salir en libertad mientras todavía no se identifica ni captura a todos los responsables. En su testimonio, afirmó que la incertidumbre y el temor por su seguridad terminaron por hacer insostenible su permanencia en el país.

Finalmente, Atanacio decidió salir del Perú para ponerse a salvo. La empresaria lamentó tener que dejar el país y el negocio que construyó durante diez años, pero sostiene que necesita recuperar la tranquilidad para volver a trabajar sin amenazas.

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