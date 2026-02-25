Experto sobre atropello y muerte de Lizeth Marzano: “Hubo acciones orientadas a que esto quede impune”

El exjefe de la División de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, analizó las irregularidades en torno al reciente accidente que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Según el especialista, la defensa del conductor responsable, Adrián Villar, y el actuar de los primeros policías en llegar al lugar revelan un intento sistemático por evadir la justicia.

“Es un triste argumento de la defensa pretender desviar toda la atención indicando que el conductor había estado en shock, porque a las 3 o 4 horas ya estaban concertando entre la familia y los allegados todas las acciones orientadas a que este hecho quede impune, es decir, a ocultar al verdadero autor del hecho“, remarcó en entrevista con Latina Noticias.

LA FALSA NARRATIVA DEL “SHOCK” POSTRAUMÁTICO

Franklin Barreto fue enfático al desestimar el argumento de la defensa de Adrián Villar, quien alegó un estado de shock para justificar su fuga.

Sin sustento legal: El Reglamento Nacional de Tránsito y el Código Penal no eximen de responsabilidad por un “bloqueo emocional”.

Obligación inmediata: Todo conductor debe detenerse, auxiliar a la víctima y someterse al dosaje etílico.

Estrategia de dilación: El perito señaló que se esperó a que venciera el periodo de flagrancia para evitar la detención inmediata y ocultar al verdadero autor.

“El shock es un momento, no dura horas ni días. A las pocas horas ya se estaban concertando acciones entre familiares para que el hecho quede impune“, afirmó Barreto.

IRREGULARIDADES EN LA INTERVENCIÓN POLICIAL

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el cuestionamiento al personal policial que llegó a un inmueble, donde se encontraba el sospechoso cuando aún estaba vigente la flagrancia, pero se retiraron sin detenerlo.

Franklin Barreto calificó de “totalmente irregular” que los agentes que llegaron en patrulleros de Serenazgo y de la PNP no informaran de sus acciones a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito.

Falta de reporte: Ninguna de las intervenciones fue comunicada a la unidad especializada competente. Omisión de detención: A pesar de que existía una alerta radial (Plan Cerco) con las características del vehículo, los efectivos no procedieron con la captura del implicado al ingresar al domicilio. Investigación administrativa: El caso ya está en manos del Ministerio Público e Inspectoría para determinar responsabilidades por el tiempo perdido.

Para el exjefe policial, este caso es el síntoma de un problema estructural más profundo. Recordó que el Perú es considerado el segundo país con los peores conductores del mundo, debido a factores concurrentes, como la falta de educación vial y la infraestructura deficiente.

