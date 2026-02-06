Extorsionan a comerciante con discapacidad y le exigen 30 mil soles para no atentar contra sus hijos

Más de un año después de que su esposo fuera asesinado, una madre de familia con discapacidad física vive un verdadero calvario en San Juan de Lurigancho, y es que a pesar de su condición vulnerable, extorsionadores la han convertido en su nuevo objetivo y le exigen la suma de 30 mil soles para no atentar contra su vida o la de sus hijos.

La agraviada, que perdió la pierna en un accidente de tránsito, abrió una pequeña bodega en su casa para sustentar a su familia y reunir dinero para comprarse una prótesis. Sin embargo, desde hace dos días, empezaron a llegarle mensajes extorsivos desde un número telefónico que figura a nombre de una persona fallecida en el Reniec.

Desplazándose con ayuda de sus muletas, la víctima llegó hasta la sede de la Depincri de San Juan de Lurigancho para denunciar el hecho y pedir ayuda. Ella no solo teme por su vida sino también por los demás integrantes de su familia ya que los hampones le enviaron fotografías de los exteriores de su vivienda, lo que reflejaría que la mantienen vigilada.

