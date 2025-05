Fábrica de firmas: Peruanos en el extranjero denuncian afiliación en partido «Primero la Gente»

A poco de las Elecciones Generales 2026, continúa sin respuesta las miles de denuncias afiliados al partido «Primero La Gente«. En la segunda parte de «Fábricas de Firmas«, informe realizado por la unidad de investigación de Latina Noticias, revela que peruanos que viven en el extranjero también habrían sido víctima de la suplantación de su identidad.

Ha transcurrido una semana, en la que ni RENIEC, ni el Jurado Nacional de Elecciones ni el propio partido político, han podido explicar la aparición de 4,039 ciudadanos sorprendidos con su militancia partidaria en Primero La Gente.

El único que ha dado la cara, es el funcionario cuya cuenta de consulta RENIEC, hizo más de 75 mil búsquedas de identidades, para obtener datos personales y falsificar las firmas. Lo que reveló, agrava la situación de Primero La Gente.

DENUNCIAS DE PERUANOS AFILIADOS EN «PRIMERO LA GENTE»

Desde Barranco, sede del partido político, partieron al Jurado Nacional de Elecciones 57,000 fichas de afiliación para validar afiliados a favor de la organización política. Lo que reveló Punto Final, es que la fábrica de firmas empleada por Primero La Gente incluso suplantó la identidad, de peruanos que viven en el extranjero.

Nidia Quispe es una peruana afincada en Chile, que no se salvó de que sus datos personales sean utilizados por este partido, para inscribirla como la afiliada número 20,791; y que el deficiente trabajo de verificación de RENIEC, valide el trámite. Quispe, supuestamente firmó en Lima, mientras se encontraba en Santiago de Chile.

“Yo no soy participante de nada de la política, menos la entiendo. Entonces no me meto a algo que no entiendo. Es más, estoy fuera de país hace bastante tiempo, sería imposible haber firmado algo”, expresó la peruana.

Otro es el caso de Meldy Esthefany Hidalgo Antezana, una peruana radicada en Francia, que incluso cuenta con documento de identidad de ese país, pero que, según su ficha de afiliación, se inscribió en 01 de junio del 2022 a Primero La Gente.

Ángela Hermoza Paz y Dora Álvarez Coronel, también radican en el exterior; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al ver sus nombres afiliados en ese partido político.

¿CÓMO APARECIERON TODAS ESTAS PERSONAS INSCRITAS EN PRIMERO LA GENTE?

Las fichas de identidad de RENIEC, entregadas por el informante de Punto Final, han dejado un rastro. Cada una lleva el nombre de Sergio Obdine Segura Vásquez, como el usuario que hizo la búsqueda. Se trata de un funcionario de Sunarp, con 30 años de carrera, que asegura, con correos, documentos y denuncias en mano, que RENIEC desactivó su cuenta de búsqueda de fichas de identidad, a inicios del 2019, y que, pese a ello, esta fue reactivada 17 meses después sin su autorización.

«Yo nunca hice una gestión para que se reactive porque sencillamente no era parte de mis funciones utilizar esas herramientas. Aparece que hay una consulta en este instante, y espaciado cada 10 segundos y otra y otra. O hay varias personas que han hecho eso, varios delincuentes que hicieron eso, o es un software o un bot que ha hecho eso«, añadió Segura.

Con el ánimo de negar cualquier responsabilidad en la fábrica de firmas, Sergio Segura aseguró que se trate de «una banda de delincuentes» y entregó a nuestro equipo, la base de datos de las 75,000 consultas hechas desde su cuenta. Y, tras realizar el cruce con el Registro de Organizaciones Políticas, los resultados hablan por sí solos: 1,610 nuevos militantes a Primero La Gente, proveniente de la información que procesó la mafia, a favor del partido de Miguel del Castillo y Marco Zevallos.

Si a este número le sumamos los 4,039 falsos afiliados de la primera entrega periodística de esta saga, damos con 5,649 falsas afiliaciones a favor de Primero La Gente, por lo menos una quinta parte, de las 25,000 requeridas para ser acreditados como expeditos para participar en las elecciones.

«LA POLÍTICA ES UN MUNDO DE CORRUPCIÓN»

Para Marisol Pérez Tello, la figura más reconocible de Primero La Gente, es necesario que todo esto se investigue, pero eso no implica que ella vaya a renunciar a su vida partidaria. La exministra de Justicia asegura que aún no tiene evidencia de que el uso de una fábrica de firmas haya sido una decisión institucional del partido.

“El mundo de la política hoy es un mundo de corrupción y de crimen organizado y la tentación es salir corriendo, la mía también. Pero me quedo porque es mi país y no voy a dejar que sea gobernado por la gente incorrecta. Hasta que no esté segura de que no fue una decisión institucional, no me voy a ir”, afirmó Pérez Tello.

El escándalo de los falsos afiliados a partidos políticos ha abierto un agujero negro en la legislación electoral peruana, respecto a si una organización puede ser retirada de la contienda electoral por este motivo. Aunque la ley no lo tiene previsto con claridad, para el experto en temas electorales José Naupari, esta vía sí es posible.

Por lo pronto, la reacción política del Congreso ha sido aprobar la ley que permite el uso de tecnología biométrica para la verificación de afiliaciones a partido políticos. Esto le permitirá a RENIEC, mayores herramientas para evitar afiliaciones fraudulentas como las que ha validado.

