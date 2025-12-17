Premian a Latina en el ‘International Business Awards’ como el Mejor Canal del 2025

Los talentos y las producciones de Latina fueron reconocidas por la comunidad empresarial en los premios ‘International Business Awards’, consolidando a nuestra casa como el ‘Mejor canal de televisión del 2025’.

En total fueron 14 distinciones que obtuvo Latina y que arrancó reconociendo la trayectoria de su gerente general, Eric Jurguensen. Parte de este importante reconocimiento es el aporte de Punto Final, Reporte Semanal y la multiplataforma digital de Latina Noticias, que fueron reconocidas por su compromiso con la verdad.

Mónica Delta también fue reconocida por su importante trayectoria en la televisión nacional. Ella ahora anuncia su retorno al horario estelar junto a Pedro Tenorio desde enero, en el renovado Latina Noticias Central.

La pasión de la Liga Peruana del Vóley, como solo Latina Deportes, sabe difundirla también fue premiada. Y estos premios no solo reconocieron el talento periodístico, sino también al entretenimiento de Latina, como Yo Soy, Arriba Mi Gente y El Gran Chef Famosos.

Latina también fue premiada por su importante aporte a la sociedad en el marco de la responsabilidad social, que le permitió solo este año realizar más de 35 proyectos de ayuda a los más necesitados.

LO MÁS VISTO

Escándalo: Armas incautadas por la PNP vuelven a manos de los criminales 👇