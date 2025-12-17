Futbolista del Barcelona SC fue asesinado por sicarios en Ecuador

El fútbol ecuatoriano está de luto luego del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC. Este miércoles 17 de diciembre, el deportista fue atacado por sicarios en Guayaquil que acabaron con su vida a los 33 años.

Según informes de los medios de dicho país, el lamentable hecho se produjo en el sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil. Asimismo, indicaron que fue un grupo de sicarios que ingresaron a una carnicería y mataron a dos personas, entre ellas, el futbolista ecuatoriano.

El Barcelona SC envió un comunicado lamentando e informando la lo sucedido. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contr”, indicaron.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, agregaron. Asimismo, indicaron que en las próximas horas se informará sobre los actos que se realizarán en su memoria.

