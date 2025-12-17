Trump dará importante anuncio en medio de las tensiones con Venezuela

La tensiones entre Estados Unidos y Venezuela podrían llegar a su punto más alto esta noche, cuando el presidente estadounidense Donald Trump brinde un mensaje a la Nación desde la Casa Blanca.

Esta noche, el presidente de los Estados Unidos tiene programado brindar un discurso a la Nación —el cual será transmitido por televisión— desde la Casa Blanca, para hacer un balance de su casi primer año de gestión. Trump asumió como el 47° presidente en enero del 2025.

La versión oficial difundida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es que Donald Trump se dirigirá al país norteamericano para brindar un balance de su gestión y explicar los planes que tiene para sus próximos tres años de gestión.

MENSAJE EN MEDIO DE TENSIONES

Donald Trump no ha sido ajeno a las críticas dentro de su propio país por algunas decisiones que adoptó en los últimos meses. Incluso, algunos de sus seguidores le cuestionan el haberse preocupado más por la política exterior que por problemas internos.

El posible anuncio sobre las relaciones de Estados Unidos con Venezuela se enmarcan dentro de un gran despliegue de fuerzas militares realizado en los mares del Caribe con la justificación de combatir el narcotráfico.

Como parte de sus actividades, Estados Unidos ha bombardeado al menos dos docenas de lanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental tras la sospecha de que estarían transportando droga. Al menos 95 personas habrían perdido la vida durante estos ataques.

