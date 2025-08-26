Familia denuncia negligencia en Hospital de la Policía: mujer ingresó por cirugía nasal y quedó en UCI

Un caso de presunta negligencia médica ha generado indignación en Jesús María. Celia, una mujer que ingresó al Hospital de la Policía para someterse a una operación de pólipos nasales —un procedimiento ambulatorio considerado de bajo riesgo—, pero terminó conectada a una máquina en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con diagnóstico de muerte cerebral.

Según relató su esposo a Latina Noticias, Celia se sometió a todos los exámenes médicos previos a la intervención. Sin embargo, durante la cirugía, el médico a cargo informó a la familia que se había producido un derrame.

“Todo esto es un infierno que estoy viviendo con mis hijas. Desde el 14 de agosto vivo en los pasillos de UCI. Ese día la operaron y nos dicen que hubo un derrame, que la cirujana nos daría más detalles”, declaró entre lágrimas.

La hija de la paciente denunció que el médico habría cometido un error fatal durante la intervención. “Mi madre tiene diagnóstico de muerte encefálica. Durante la cirugía, el doctor dañó una arteria a nivel del cerebro al rebasar el límite entre la cavidad nasal y el cráneo. Luego nos pidió disculpas”, relató.

Los familiares aseguran que la cirugía no era de emergencia, sino preventiva, y que la supuesta imprudencia médica ha destruido sus vidas. “El día de ayer nos dieron la trágica noticia de que mi madre tiene muerte encefálica, un hecho irreversible. Solo está viva porque está conectada a una máquina. Esto es una negligencia”, señaló su hija.

