Familias pierden todo por incendio que destruyó al menos seis casas en zona alta de Independencia

Un incendio de grandes proporciones afectó esta noche el asentamiento humano Hipólito Unanue, en el distrito de Independencia. El siniestro, que se propagó en apenas 15 minutos, dejó al menos seis viviendas destruidas y varias familias damnificadas que lo han perdido todo.

Dificultades en el control del fuego

El Cuerpo General de Bomberos enfrentó serias complicaciones para mitigar las llamas. La geografía de la zona —caracterizada por su gran altura, pendientes pronunciadas y accesos estrechos— impidió el ingreso de unidades de gran tamaño. Además, la falta de suministro constante de agua y la precariedad de las escaleras construidas por los propios vecinos dificultaron las labores de rescate.

Personal de Serenazgo y Defensa Civil acordonaron el área para facilitar el trabajo de los rescatistas, mientras vecinos intentaban colaborar con baldes de agua ante la desesperación de ver sus hogares consumidos por el fuego.

Testimonios de la tragedia

Las familias afectadas, muchas con más de 12 años residiendo en el sector, relataron momentos de terror.

Pérdida total: Una de las damnificadas señaló que la escasez de agua en la zona impidió que pudieran reaccionar a tiempo.

Rescate de menores: Otra madre de familia, que se encontraba trabajando en la venta de golosinas al momento del siniestro, confirmó que sus dos hijos —quienes estaban solos estudiando— lograron ser evacuados a tiempo por los vecinos antes de que su vivienda quedara reducida a cenizas.

“Mis hijos estaban estudiando cuando me llamaron para decirme que la casa se quemaba. Afortunadamente ellos salieron, pero lo hemos perdido todo”, relató entre lágrimas.

Estado actual de la emergencia

Aunque el incendio ha sido controlado, la zona permanece en riesgo debido a la falta de iluminación pública y la inestabilidad del terreno. Las imágenes captadas por drones muestran la magnitud del daño en la parte central del asentamiento.

Hasta el momento no se reportan heridos ni víctimas mortales, pero el daño material es total para al menos ocho familias. Se espera la llegada de ayuda humanitaria para los adultos mayores y niños que han quedado a la intemperie en esta zona de difícil acceso.

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