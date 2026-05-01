Muere cómico ambulante Pompín, recordado por su personaje ‘Pompinchú’
El espectáculo peruano está de luto. Este 1 de mayo se confirmó la muerte del cómico ambulante Alonso Gonzáles Mendoza, más conocido como ‘Pompín’ y recordado por su personaje ‘Pompinchú’. Su deceso se produjo el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, donde permanecía internado en estado crítico. La información fue confirmada por su hermano Raymundo Mendoza a Latina Noticias.
El humorista se encontraba en la UCI tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar. Este cuadro lo alcanzó cuando se recuperaba de una cirugía de cadera a la que había sido sometido para mejorar su movilidad.
Tras su ingreso a UCI del mencionado hospital, los familiares de ‘Pompín’ habían solicitado donaciones y cadenas de oración por su delicado estado de salud.
¿QUIÉN FUE ‘POMPINCHÚ’?
Alonso Gonzáles Mendoza, cuyo nombre artístico era ‘Pompín’, fue un querido cómico ambulante que saltó a la fama al participar en el programa ‘El Show de los Cómicos Ambulantes’, emitido por Latina Televisión en el año 2000.
En dicho espacio nació su recordado personaje ‘Pompinchú’ y allí también compartió set con otros recordados cómicos como Marcos Castañeda, ‘Tornillo’; Carlos Linares, ‘Waflerita’; Miguel Campos, ‘La Bibi’; y Raúl Espinoza, ‘Cara de Chancho’.