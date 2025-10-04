FAP inicia investigación tras detectarse red de falsificación de documentos oficiales

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) anunció hoy el inicio de una investigación rigurosa tras detectar una red dedicada a la falsificación de documentos oficiales y al uso indebido de formatos administrativos suplantando la identidad de su personal.

Según un comunicado difundido en la cuenta oficial de la FAP en la plataforma X (antes Twitter), se hallaron documentos apócrifos como órdenes de compra y guías de internamiento falsificadas, los cuales exhibían identidades, sellos y formatos asociados al personal de la institución y al Componente Aéreo del Vraem, sin contar con autorización alguna.

En su anuncio, la FAP reafirmó su compromiso con la legalidad, la ética y la seguridad nacional, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

COMUNICADO OFICIAL N° 022 – 2025 pic.twitter.com/gcGxF6Wk5y — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) October 4, 2025

CAE PRESUNTA RED DE FALSIFICADORES

En la víspera, personal de la Dinincri de la Policía Nacional intervino a tres presuntos falsificadores en las inmediaciones de la avenida Jorge Chávez. Según las investigaciones preliminares, estas personas no formarían parte de la FAP.

La FAP ha presentado las denuncias correspondientes en las jurisdicciones de Lima, aportando actas de constatación y copias certificadas a la Fiscalía Penal del Ministerio Público.

A la par, la institución ha puesto el caso en manos de su Inspectoría General para llevar a cabo una indagación interna, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas y disciplinarias que correspondan.