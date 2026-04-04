Fiscalía anuncia investigación tras muerte de una persona durante banderazo en Estadio Matute

El Ministerio Público, a través del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria – San Luis, informó que se vienen realizando diligencias urgentes luego de la muerte de una persona durante el banderazo realizado por hinchas de Alianza Lima en el Estadio Matute, a puertas del partido clásico contra Universitario de Deportes este 4 de abril.

El fiscal adjunto que se encargó del levantamiento del cuerpo en la tribuna sur del estadio es Jonás Padilla, quien también efectuó pesquisas en la escena de los hechos, con la participación de forenses y personal de la Policía Nacional de la División de Homicidios.

En ese sentido, el equipo de investigación se dispuso a realizar la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en el centro deportivo de Alianza Lima para identificar la cronología del hecho.

Por otro lado, la Fiscalía realizará visitas a los establecimientos de salud donde los heridos fueron trasladados para tomar las declaraciones de los testigos con el fin de esclarecer los hechos y responsabilidades penales.

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