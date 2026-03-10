Fiscalía apela liberación de ‘Negro Marín’ tras fallo judicial que rechazó prisión preventiva

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste presentó una apelación contra la decisión del Segundo Juzgado de Ventanilla que ordenó la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como ‘Negro Marín’, investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los sanguinarios de la construcción”.

El fiscal provincial Edwin Velásquez solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el investigado. Sin embargo, el juzgado rechazó la medida y dispuso su libertad, decisión que ahora será revisada en una instancia superior tras el recurso presentado por el Ministerio Público.

De acuerdo con el fiscal, durante la audiencia no se habrían tomado en cuenta diversos elementos de convicción recopilados durante la investigación. Entre ellos figuran informes y evidencias reunidas por la Policía Nacional, que, según indicó, sustentaban el pedido de prisión preventiva.

SOBRE EL CASO

El caso ha generado mayor controversia debido a que Marín había sido extraditado desde España el pasado 27 de febrero, tras un proceso solicitado por la justicia peruana para que enfrente las investigaciones en el país.

Además, el investigado es señalado como rival de ‘El Monstruo’, otro presunto líder criminal vinculado a organizaciones delictivas. Mientras continúa el proceso judicial, será una instancia superior la que determine si se revoca o se mantiene la decisión que permitió su liberación.

