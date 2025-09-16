Hermano y expareja de alias ‘Yohairo’, aliado de ‘El Monstruo’, fueron condenados por más de 10 años

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Los Olivos dictó sentencia contra Miguel Ángel Arancibia Sevillano y Rosmery Honorio Salas, hermano y expareja de Yojairo Michael Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’. Ambos fueron hallados responsables en un caso vinculado al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante el juicio, realizado en la sede judicial de Los Olivos, los acusados admitieron su culpabilidad, lo que marcó el proceso y permitió al tribunal emitir una condena. Con esta decisión, la justicia avanza en torno a las investigaciones que rodean al entorno cercano de ‘Yojairo’, conocido por sus antecedentes en actividades ilícitas.

FISCALÍA SOLICITÓ CONDENA

El Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte solicitó la condena de 10 años y tres meses de prisión para el expolicía Miguel Arancibia, y seis años y 10 meses de pena efectiva para Rosmery Honorio por los delitos tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Los implicados fueron identificados como hermano y expareja de Yojairo Arancibia, alias ‘Yohairo’, investigado como presunto cabecilla y brazo armado de Erick Moreno alias ‘El Monstruo’, perteneciente a la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’. Durante el registro del inmueble del expolicía en el asentamiento Carmen Alto del distrito de Comas, lugar en el que se les detuvo en flagrancia, se halló armas de fuego, cacerinas, municiones y otras especies.

El fiscal adjunto provincial Percy Salinas Quispe, quien estuvo a cargo de la investigación, presentó como principales elementos probatorios el acta de intervención policial, la orden de allanamiento con fines de incautación y detención preliminar, el acta de registro domiciliario, la declaración de los policías que intervinieron, las pericias de balística forense y la consulta en Sucamec.

Ambos acusados se acogieron al mecanismo de conclusión anticipada, que permite al imputado confesar su responsabilidad en el delito y la reparación civil para finalizar el juicio oral en una sola audiencia, lo que reduce la carga procesal y agiliza la justicia. Por ello, se les redujo el pago por concepto de reparación civil de S/4.000 a S/2.400.

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, la pena de Miguel Arancibia empezó a regir desde el 9 de septiembre del 2024, cuando se produjo su detención. Asimismo, queda totalmente inhabilitado para obtener una licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de un arma de fuego. Se deberá poner en conocimiento la resolución de su condena a la SUCAMEC. De igual forma, la sentencia de Rosmery Honorio inició el 9 de septiembre del 2024, por lo que el 8 de julio del 2031 podrá ser puesta en libertad.

