Fiscalía investiga a conductor de camión de caudales por muerte de menor en Gamarra

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Benjamín Huamán Rojas, conductor de un camión de caudales de la empresa Hermes, por el presunto delito de homicidio culposo, tras el atropello y muerte de un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra.

La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la municipalidad y comercios de la zona, como parte de las diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

Fiscalía inició investigación preliminar contra Benjamín Rojas, conductor de un camión de caudales, por el delito de homicidio culposo, tras ser detenido en flagrancia por el atropello a un menor de edad en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.





El trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles 31 de diciembre, cuando el niño corrió hacia la pista y fue impactado por el pesado vehículo, hecho que quedó registrado en un video de seguridad. Tras la tragedia, el conductor fue detenido en flagrancia y trasladado a la Comisaría de Apolo.

Las autoridades evaluarán las imágenes y demás pruebas para determinar la responsabilidad del chofer en este lamentable suceso, dado en el distrito de La Victoria.

