Fiscalía justifica liberación en 2024 de Jesús Chanchamire, acusado de asesinar a policía en Los Olivos

La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince explicó las razones por las que en 2024 dejó en libertad a Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, ciudadano venezolano acusado del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán en Los Olivos.

Según el Ministerio Público, en agosto de 2024 Chanchamire e Isaac Abel López fueron intervenidos tras la muerte de un ciudadano venezolano en Lince y quedaron bajo investigación por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

RESULTADOS DE LAS PERICIAS EN 2024

Droga incautada: El examen químico determinó que la marihuana encontrada era menor a 8 gramos, cantidad inferior al mínimo para configurar delito según el artículo 299 del Código Penal.

Consumo y no venta: El dosaje etílico y toxicológico dio positivo para marihuana en ambos detenidos , pero los agentes indicaron que eran consumidores, no comercializadores.

Armas inoperativas: El peritaje balístico concluyó que los objetos incautados eran encendedores con forma de pistola, en mal estado y sin capacidad de disparo.

Residuos de disparo: El análisis arrojó positivo solo para plomo, pero negativo para antimonio y bario, lo que descartó que hubieran disparado armas.

Con estas conclusiones, la Fiscalía archivó definitivamente la investigación y precisó que los procuradores del Estado no apelaron la decisión.

CRÍTICAS DESDE LA POLICÍA

El general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, había cuestionado la actuación fiscal en 2024, mencionando que Chanchamire fue detenido con armas, drogas y evidencias que lo vinculaban a extorsión y explotación sexual. Según Ramírez, el sospechoso estuvo 14 días detenido, pero la libertad otorgada permitió que continuara con actividades delictivas que, finalmente, derivaron en el asesinato del suboficial Díaz Chapoñán.

