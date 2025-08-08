Fiscalía pide prisión preventiva para coronel PNP acusado de violación

La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Cuarto Despacho) de Lima Centro solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jaime Artica.

Artica se encuentra siendo investigado por el presunto delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento en agravio de una joven de 31 años. El Ministerio Público está a la espera de que el Poder Judicial programe la audiencia para sustentar el pedido.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para coronel de la @PoliciaPeru, Jaime Artica, quien habría abusado sexualmente de una joven de 31 años de edad. Se le imputa el presunto delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre… pic.twitter.com/uTV2Gmtb3j — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

La medida se formula luego de que la Fiscalía consiguiera la detención preliminar de Artica, acusado de agredir sexualmente a la víctima en una cebichería y abandonarla en una calle de La Victoria, donde fue auxiliada por miembros del serenazgo.

Como parte de las diligencias, se realizaron exámenes médico-legales tanto al imputado como a la víctima, además de la declaración de esta última en cámara Gesell y el interrogatorio a testigos.

Asimismo, peritos de criminalística inspeccionaron el vehículo del investigado y se solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la municipalidad y del restaurante donde ambos almorzaron antes del presunto ataque.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: