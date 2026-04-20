Fuga de gas en Surquillo: retroexcavadora en obra inmobiliaria rompe tubería y desata emergencia

Desde las 9:00 a.m. de este lunes 20 de abril, una fuga de gas natural mantiene en alerta a vecinos y autoridades en el distrito de Surquillo. El incidente se registra a la altura de la cuadra 50 de la avenida Avenida República de Panamá, donde trabajos de una inmobiliaria ocasionaron el daño a una tubería subterránea.

Según información preliminar, una retroexcavadora utilizada en la obra impactó la red de gas, generando una fuga activa que obligó a tomar medidas inmediatas de seguridad. La Policía Nacional del Perú cercó la zona y restringió el tránsito peatonal debido al alto riesgo.

Más de 25 miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan en el lugar para controlar la emergencia. De acuerdo con el comandante a cargo, se viene aplicando la técnica de “lluvia” para dispersar el gas en el aire y reducir su concentración.

Por su parte, la empresa Cálidda se pronunció en un comunicado en el que manifesraron que su personal se encontraba en “la zona atendiendo la emergencia, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos”.