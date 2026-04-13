Gobierno anuncia medidas para garantizar voto de electores que no lograron sufragar por falta de material electoral

El presidente José María Balcázar precisó las medidas adoptadas por el Gobierno que buscan garantizar la continuación de las Elecciones Generales 2026 en los locales donde no se logró instalar las mesas de votación el último domingo 12 de abril por la falta de distribución del material electoral.

A través del Decreto Supremo N° 053-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo anunció que ha dispuesto que el Ministerio de Educación brinde las facilidades para que los centros educativos, donde no se desarrolló la jornada electoral, estén a disposición para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instale las mesas de votación.

Respecto a los trabajadores del sector público y privado designados como miembros de mesa, se dispuso ampliar sus beneficios. Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitirá las disposiciones necesarias para que los empleadores otorguen las facilidades a los electores para el ejercicio de su derecho de sufragio.

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