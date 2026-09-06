Gobierno despliega a las Fuerzas Armadas en penales declarados en emergencia

Las Fuerzas Armadas iniciaron el despliegue de efectivos en los exteriores de los penales de máxima seguridad declarados en emergencia por el Gobierno.

En La Libertad, se supervisó el desplazamiento de personal del Ejército en los exteriores del penal Trujillo Varones, conocido como “El Milagro”. Los militares realizan acciones de apoyo a la seguridad en coordinación con la Policía.

El despliegue también comenzó en el penal Ancón I, donde fueron enviados efectivos de la Marina de Guerra a bordo de un portatropas y un vehículo blindado ligero de reconocimiento. Asimismo, personal del Ejército fue ubicado en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía en el control y protección del perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros.

REFUERZAN PENAL DE TRUJILLO CON TECNOLOGÍA

Además del despliegue militar, se envió equipos de alta tecnología al penal “El Milagro” para fortalecer los controles de seguridad. Entre ellos se encuentran sistemas de ondas milimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la seguridad externa de los penales declarados en emergencia y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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