Sedapal inició proceso de reestructuración con nombramiento de Fernando Laca como presidente

En el marco del proceso de reestructuración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), tal y como lo anunció el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, se nombró a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio de la empresa de agua y saneamiento más grande del país.

A través del Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se nombró al nuevo titular de Sedapal, con lo cuál se busca iniciar el proceso de reestructuración de la empresa.

Se espera que Laca Barrera pueda impulsar una gestión más eficiente y orientada a obtener resultados. Esto con la finalidad de que las familias de Lima y Callao puedan contar con un servicio de agua potable seguro y de calidad.

Esta cambio se produce pocos días después de que un reportaje de Punto final revelara que el 35% de las tuberías de agua y alcantarillado en Lima y Callao superó su vida útil y que infraestructuras críticas están en riesgo de colapso ante un sismo.

Fernando Laca Barrera en el pasado se desempeñó como viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades y ocupó cargos directivos en OTASS y SUNASS. Es ingeniero civil y cuenta con amplia experiencia de gestión en el sector del agua y saneamiento.

En tanto, también se desempeñó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y como consultor coordinador técnico en programas orientados a mejorar la calidad y sostenibilidad de estos servicios.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE SEDAPAL

El anuncio de reestructuración realizado por el ministro Mauricio Arnillas se enmarca en los cuestionamientos a la gestión de Sedapal y la necesidad de fortalecer los servicios de agua y saneamiento en Lima.

“Quiero decirle a la población que tenga confianza, que esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población. Sedapal tiene todas las cualidades para ser una de las mejores empresas del Perú, sin que eso signifique privatización del agua. El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así, de eso que no quede ninguna duda”, indicó el ministro.

Finalmente, la inundación registrada en sectores de Lima Sur, luego de las intensas lloviznas que provocaron el colapso del sistema de desagüe y afectaron a vecinos de la zona, generó la necesidad de un anuncio importante del Ejecutivo para Sedapal.

VIDEO RECOMENDADO