Gobierno iza banderas a media asta tras muerte de rapero durante marcha

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que, por disposición del Consejo de Ministros, las banderas de todas las instituciones públicas serán izadas a media asta como muestra de pesar nacional ante la muerte de una persona durante las protestas.

En su comunicado oficial, la PCM indicó que este acto simbólico busca expresar la solidaridad del Gobierno con los ciudadanos afectados y convocar a la unidad nacional en un momento de duelo y reflexión.

Además, el pronunciamiento señala que el presidente José Jerí busca adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. Del mismo modo, el Gobierno aseguró que continuará trabajando con las autoridades regionales y locales para frenar la inseguridad.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Haydeé Cáceres aquí: