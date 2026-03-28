Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante inseguridad

El Gobierno de José María Balcázar prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, según el Decreto Supremo n. ° 044-2026-PCM publicado en el diario El Peruano.

La medida busca enfrentar los altos niveles de criminalidad y violencia en ambas jurisdicciones. La prórroga entrará en vigor el lunes 30 de marzo, con la Policía y las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno.