Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante inseguridad

El Gobierno de José María Balcázar prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, según el Decreto Supremo n. ° 044-2026-PCM publicado en el diario El Peruano.
La medida busca enfrentar los altos niveles de criminalidad y violencia en ambas jurisdicciones. La prórroga entrará en vigor el lunes 30 de marzo, con la Policía y las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno.
Durante este periodo, las autoridades podrán restringir o suspender derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Asimismo, cualquier actividad masiva requerirá autorización previa de las autoridades competentes.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar las acciones de seguridad y recuperar el control en zonas afectadas por la delincuencia, en medio de la creciente preocupación ciudadana por los delitos registrados en la capital y el primer puerto.
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