Gremios de transportistas anuncian medida de protesta para hoy tras nuevo ataque fatal

Los gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron una nueva medida de protesta después de que la noche del jueves 16 de octubre se produjera un nuevo ataque armado contra una combi en Lurín, el cual dejó por lo menos un muerto y varios heridos.

De acuerdo al pronunciamiento, las empresas de transporte de los conos norte, centro, este y sur realizarán un apagado de motores de tres minutos a partir del mediodía de este viernes 17 de octubre.

Asimismo, mencionaron que se solidarizan con “el joven Eduardo Ruiz asesinado por un acto de violencia el día miércoles 15 de octubre”.

