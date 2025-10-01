Temas
¿Habrá paro de transportistas este 2 de octubre en Lima y Callao?

¿Habrá paro de transportistas este 2 de octubre en Lima y Callao?
Este jueves 2 de octubre, los transportista de diversas empresas han programado un paro nacional debido a la ola de extorsiones y criminalidad que existe en Lima y el resto del país, por lo que no saldrán a trabajar, sin embargo, a horas de su inicio, muchos de estos trabajadores no acatarían el paro programado.

Y es que según el ministro del Interior, Carlos Malaver, más del 80% de transportistas sí saldrán a trabajar este jueves y no se llevará a cabo el paro programado. “Aquí estoy con los transportistas formales que representan al 80%. Son empresarios que se la juegan por el país y que, pese a las extorsiones, seguirán trabajando”, indicó el titular del MTC.

Si bien habrán choferes y cobradores que no trabajarán este jueves, desde las 4:30 de la mañana se llevaría a cabo el paro de transportistas. Asimismo, desde las 7 de la mañana, diversas agrupaciones de juntarían para trasladarse al Congreso de la República y buscar el apoyo de las autoridades.

