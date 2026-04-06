Inauguran sala de estudio “Alfredo Bryce Echenique” en la Biblioteca Nacional del Perú
La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), en su sede de San Borja, puso en funcionamiento la Sala de Estudio y Lectura “Alfredo Bryce Echenique”, un espacio dedicado a reconocer la trayectoria de uno de los escritores más representativos de la narrativa peruana contemporánea.
El ambiente estará disponible de lunes a sábado, entre las 8:30 a. m. y las 8:00 p. m., y busca ofrecer condiciones adecuadas para el estudio, la lectura y el acceso a contenidos culturales.
EN MEMORIA DE BRYCE ECHENIQUE
Durante la actividad participaron autoridades del sector Cultura, representantes de la BNP y familiares del autor, quienes destacaron la importancia de este espacio como un reconocimiento a su legado literario.
La sala ha sido diseñada para el estudio individual y cuenta con mobiliario moderno, iluminación apropiada y un entorno orientado a la concentración. Además, dispone de conexión a internet, puntos de carga para dispositivos móviles y computadoras de uso libre con acceso a recursos digitales.
Como parte de su implementación, se ha incorporado una colección abierta con obras representativas de Bryce Echenique, junto a títulos de literatura juvenil y publicaciones institucionales que buscan fomentar el hábito de la lectura.
LIBROS, AUDIOLIBROS Y MÁS
El espacio también incluye acceso a contenidos digitales, entre ellos más de 400 audiolibros y materiales académicos de autores peruanos, ampliando las alternativas de consulta para los usuarios.
Con una capacidad para 102 personas y distribuida en áreas de estudio, lectura y recursos digitales, esta sala se proyecta como un punto de encuentro para estudiantes, investigadores y público en general.
La apertura de este espacio refuerza el acceso a la lectura y al conocimiento, además de mantener vigente la obra de Alfredo Bryce Echenique entre las nuevas generaciones.