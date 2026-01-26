Incendio de gran magnitud cerca de almacén en Carabayllo moviliza 7 unidades de bomberos | VIDEO

Alrededor de las 4.16 p. m. de la tarde del 26 de enero, una alarma por un incendio de gran magnitud alertó a los vecinos de Carabayllo. El siniestro se originó en el jirón Melchor Arteaga, cerca a un almacén de la zona.

Los efectivos de los Bomberos del Perú actuaron rápidamente ante la emergencia y enviaron 7 unidades de bomberos para atender la emergencia. Se ha percibido un aumento de las unidades para controlar el incendio, pues inicialmente se contó con el apoyo de solo 6.

Según señala la descripción, el incendio ocurrió en estructuras de viviendas hechas con material noble. Los videos difundidos por los ciudadanos afectados muestran que las llamas y el humo provienen del interior de unos de los inmuebles.

Ante la falta de agua en la zona, un camión cisterna de Sedapal se hizo presente para apoyar las acciones de los hombres de rojo contra el fuego.

Noticia en desarrollo…

