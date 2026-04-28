Moscas invaden hogares en Carabayllo: vecinos exigen acción urgente

Carabayllo. Vecinos de la urbanización La Planicie denunciaron que viven en medio de una severa plaga de moscas, presuntamente originada por una empresa avícola ubicada en la zona, donde se crían grandes cantidades de pollos.

Las imágenes captadas muestran pisos y ambientes invadidos por estos insectos, al punto que —según los residentes— no pueden comer ni cocinar con normalidad, obligándolos a usar insecticidas y matamoscas constantemente.

Además, aseguran sentirse estafados por la inmobiliaria que les vendió los departamentos y critican la falta de acción de la municipalidad de Carabayllo.

Centenario denuncia granja ilegal por plaga de moscas en Carabayllo y anuncia acciones legales

La empresa Centenario emitió un comunicado oficial en el que responsabiliza a una granja avícola informal por la proliferación de moscas en la zona de La Planicie, en Carabayllo. Según la compañía, el problema se habría originado por la reactivación de esta actividad pese a contar con sanciones y restricciones previas, lo que habría generado un impacto sanitario en los alrededores del proyecto inmobiliario.

Ante esta situación, Centenario informó que ha retomado jornadas de fumigación y ha iniciado nuevas acciones legales para frenar el funcionamiento de la granja. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que intervengan de manera definitiva frente a la informalidad en el sector.