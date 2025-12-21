Inició el verano 2026 en Perú: temperaturas podrían superar los 30 °C

El verano 2026 inició este domingo 21 de diciembre con un pronóstico que anticipa temperaturas iguales o superiores a las del verano anterior, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

TEMPERATURAS PODRÍAN SUPERAR LOS 30°

Según el Senamhi, los primeros días de la estación estarán marcados por cielos nublados y temperaturas frescas hasta el 26 de diciembre, debido a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur. En Lima Metropolitana y la costa central, las noches oscilarán entre 15 °C y 18 °C, con mayor sensación de frío en distritos cercanos al mar.

A partir de las próximas semanas, las temperaturas irán en aumento y podrían superar los 30 °C, especialmente en zonas alejadas del litoral como La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate. En estas áreas, las mínimas rondarán los 19 °C.

RADIACIÓN UV EN NIVELES EXTREMOS

El incremento del calor vendrá acompañado de índices de radiación ultravioleta muy altos y extremadamente altos, principalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, afectando a Lima Metropolitana y ciudades de la costa central.

RECOMENDACIONES PARA ESTE VERANO 2026

El Senamhi recomienda usar bloqueador solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación. El llamado es especialmente importante para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

