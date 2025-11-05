Inpe controló intento de motín en el Penal Ancón I

Un intento de motín en el penal Ancón I fue controlado por agentes penitenciarios la noche del martes 4 de noviembre, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según un comunicado de la institución, el incidente se registró alrededor de las 9:20 p.m., cuando un corte de energía eléctrica generó disturbios en el pabellón 4 del establecimiento. Al restablecerse el fluido, varios internos comenzaron a golpear puertas y ventanas mientras gritaban “Queremos visita”.

La situación se extendió por unos 40 minutos y se reportó la quema de telas y papeles en el primer piso del pabellón. Los agentes penitenciarios activaron los protocolos de seguridad, ingresaron al área y lograron sofocar los pequeños focos de fuego y retomar el control del penal.

De acuerdo con el INPE, la puerta de la celda 110 sufrió daños por los golpes y cinco internos fueron reducidos y trasladados al área de meditación por infringir las normas disciplinarias. Los internos fueron identificados como Jorge Luis Arias Chiroque, Carlos Quispe Ccahuana, Mauro Cubas Cordero, Marcos Sequero Rospigliosi y Jorge Cerda Cisneros.

Asimismo, la institución señaló que los disturbios se produjeron en el contexto de los operativos diarios de control que se vienen realizando en los penales del país por disposición del presidente José Jerí, y bajo la conducción del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, en el marco del estado de emergencia.

El INPE reafirmó que mantendrá las acciones destinadas a garantizar el orden y la seguridad penitenciaria, y advirtió que este tipo de hechos no amedrentarán las decisiones que se vienen ejecutando para preservar el principio de autoridad.

