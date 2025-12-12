INPE entrega a Interpol Lima a Jossimar Cabrera, asesino de Sheyla Gutiérrez

El INPE entregó a Interpol Lima a Jossimar Cabrera, recluido en el penal Ancón I. Con esta acción se cumple la resolución suprema que autoriza su extradición a EE. UU. para enfrentar cargos por feminicidio.

Cabrera fue el autor del asesinato de Sheyla Gutiérrez Rosillo, quién viajó a EE. UU. junto a sus hijos. La familia reveló que antes de emigrar, Sheyla mantenía constantes episodios de violencia con su expareja, quien también es padre de sus tres menores.

Sheyla fue reportada como desaparecida el 9 de agosto. Una semana después, su cuerpo fue hallado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, en California. Su madre contó que la joven tenía planeado denunciar a Cabrera por maltratos.

De esta manera se da cumplimiento a la Resolución Suprema N.° 236-2025-JUS que aprueba la solicitud de extradición del interno en mención para ser procesado en los Estados Unidos. pic.twitter.com/Wo0G8nVB3A — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) December 12, 2025

Durante las investigaciones, cámaras de seguridad registraron al sospechoso trasladando un bulto de gran tamaño dentro del condominio donde ambos residían, movimiento que las autoridades consideran clave en el caso.