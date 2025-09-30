IPYS respalda a periodista Karla Ramírez ante denuncia penal de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que presentará una denuncia penal contra la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del programa Panorama, que se emite los domingos por Panamericana.

Según la PNP, Ramírez habría cometido presuntos delitos de acoso al comunicarse en varias ocasiones con el suspendido comandante general Víctor Zanabria y con el comandante Danny Sevilla Arias, para obtener descargos sobre una información comprometida que iba a publicar en el dominical.

Además, la institución acusa a la periodista de publicar información no verificada y de coludirse con un sector del Ministerio Público para afectar la institución policial.

Sin embargo, Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del IPYS, explicó a El Comercio que el presunto delito de acoso “no se configura”, ya que la periodista únicamente buscó los descargos correspondientes, como parte de su labor profesional.

El IPYS respaldó las declaraciones de Pereira y manifestó su preocupación por estos actos que buscan amedrentar a la prensa dedicada a fiscalizar la función pública.

