Chats sobre contrataciones y envío de CV revelan influencia de la hermana de la congresista Francis Paredes en EsSalud

Punto Final presenta conversaciones de WhatsApp entre Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Francis Paredes de la bancada Podemos Perú, y un importante funcionario de la red de EsSalud en Ucayali. En los chats se registra contrataciones, pagos, envíos de currículos y beneficios laborales. La tesis fiscal también identifica a personajes clave de esta presunta red delictiva como Javier Barbarán, hermano de la congresista Rosangella Barbarán, quien sería el nexo entre la congresista Paredes y la red asistencial.

Conversaciones en manos del Poder Judicial que fueron parte de los fundamentos de la Fiscalía para ejecutar, la madrugada del miércoles 13 de mayo, el allanamiento al domicilio de la hermana de la parlamentario. Como parte del operativo Pandora que también allanó otros ocho domicilios en Lima y Pucallpa contra los integrantes de la presunta organización criminal que, según la Fiscalía, lidera la congresista Francis Paredes Castro.

19 de abril del 2022 . Rosita, trata de no subir mucho. Trata de mantenerte abajo lo más tiempo posible. Más bien, el jueves te pagamos o viernes a más tardar. . Ya, doctor. Así será. Gracias.

El testigo protegido entregó al décimo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción decenas de conversaciones para acreditar que Rosa Paredes tenía un vínculo no solamente laboral sino estratégico respecto a la contratación de personal y captación de proveedores en Essalud de Ucayali. La investigación fiscal que comenzó en febrero del 2024 contempla el testimonio de al menos cuatro testigos protegidos, un aspirante a colaborador eficaz y evidencias documentales como estos chats de WhatsApp para señalar cómo habría operado esta presunta red delictiva desde el 2022.

4 de mayo del 2022 . Doctor, buen día. En su oficina dejé el CV del joven que le comenté. E hice entrega a Marilin para que lo haga llegar. . Sí, me lo acaba de dar. No te preocupes. Voy a verlo. . Ya, doctor. Gracias.

ORGANIGRAMA CON ROLES DEFINIDOS

A la cabeza de esta presunta organización criminal estaría la congresista Francis Paredes. Le seguiría Iván García Rodríguez, su hombre de confianza en Pucallpa, y Javier Barbarán Pérez, conocido como “Pelacho”, quien es Técnico de primera del Ejército Peruano. También en ese nivel, su propia hermana, Rosa Paredes Castro, quien según la Fiscalía cumplía el rol de captadora, reclutando personal y proveedores para Essalud de Ucayali. En el tercer nivel, los funcionarios copados dentro de EsSalud: Lucas Borjas Roa, designado director de la Red Asistencial de Essalud en Ucayali y Vidal Rosas Mallqui, jefe de Logística de esa red de Essalud.

Lucas Borjas Roa y Vidal Rosas Mallqui habrían sido colocados en esos cargos por la propia presunta organización delictiva para controlar las contrataciones desde adentro.

De acuerdo con la resolución judicial de allanamiento, un testigo protegido relató que Francis Paredes y Javier Barbarán acudieron en enero del 2022 a la sede central de Essalud en Lima para gestionar la designación de Lucas Borjas, quien finalmente fue designado como jefe de Essalud en Ucayali el 1 de febrero del 2022. Otro testigo protegido señala que Lucas Borjas aceptó el puesto a cambio de entregar un porcentaje de los procesos de selección a la presunta organización delictiva, equivalente al 10% del valor del contrato, el llamado diezmo.

Luego de ello, se designó a Vidal Rosas Mallqui como jefe de Logística.

ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según la tesis fiscal, cuando Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno, los congresistas del llamado Bloque Magisterial, entre ellos Francis Paredes, llegaron a un acuerdo con el mandatario: manejar las oficinas descentralizadas del Ejecutivo a cambio de su respaldo frente a las mociones de vacancia. Este sería el punto de partida de un particular enriquecimiento.

Además, de acuerdo con las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentó Francis Paredes, en el 2021, es decir, cuando ingresó al Congreso, reportó un ingreso mensual de 2.400 soles y bienes por 82.700 soles. Mientras que cuatro años después, sus bienes se incrementaron a 526.261 soles. Es decir, la congresista en ese periodo incrementó su patrimonio en 536%.

“El Ministerio Público le atribuye ser una operadora captadora de una supuesta organización criminal, pero no menciona a quien ha captado, qué contratos se han materializado, de qué manera se habría beneficiado. Nada de eso hay”, manifestó en entrevista Angelo Pancca, abogado de Rosa Paredes Castro.

Con respecto al mensaje de WhatsApp en donde su patrocinada aparentemente le envía un CV a un funcionario de Essalud, Angelo Pancca niega que haya sido enviado por ella. “En primer lugar, no aceptamos que mi patrocinada haya enviado ese WhatsApp. Pero de ser cierto, sería una recomendación informal”, acotó.

En cuanto a que Rosa Paredes Castro habría trabajado gratis en Essalud como señaló el colaborador eficaz, el abogado Pancca señaló que su patrocinada ni fue contratada ni trabajaba de manera informal en la mencionada institución.

Cabe señalar que las autoridades no a ubicaron en su domicilio en Ucayali, pero sí en una casa en Barrios Altos con sus familiares.

EL CONTRATO DE LAS AVIONETAS

La fiscalía le atribuye a esta presunta organización criminal también el copamiento de la Oficina Regional Oriente del Instituto Nacional Penitenciario y la designación del director regional de Cultura en Ucayali.

Pero el hecho más grave que se investiga son los contratos de ambulancias aéreas, para trasladar a los pacientes más necesitados de la Red de Essalud en Ucayali. Se trata de tres contratos firmados en diciembre de 2022 que ascienden al total de 20 millones 931 soles de gasto de Essalud, y que, de acuerdo con la investigación, la presunta red delictiva recibió un diezmo.

Por lo que en la madrugada del 13 de mayo también se allanó el domicilio de los empresarios que ganaron esos contratos. Percy Tena Aguilar, gerente general de Air Majoro, y Sandra Anticona Lara, gerente de Gerente de Fenix Emergency Group.

EL ENLACE DE LA CONGRESISTA

De acuerdo con la investigación fiscal, Javier Barbarán, también conocido como ‘Pelacho’ coordinó el contrato de las ambulancias aéreas con el entonces jefe de Essalud en Ucayali.

Punto Final también tuvo acceso a chats vía WhatsApp de Javier Barbarán, quien es primo de la congresista Rosangella Barbarán, con un funcionario de Essalud. Estas comunicaciones se encuentran en sede judicial. Entre ellas, figura una comunicación de mayo del 2022 en el que gestiona una atención preferencial para la hija de la congresista Francis Paredes en Essalud de Ucayali.

Mayo del 2022 . Javier, buenos días. Hay esta cita a partir de las 8pm. . Buenos días. Gracias. Le comunico a la amiga. . Me avisa cualquier cosa. . Sí. Gracias. Estamos en entrevista. Terminando la maestra va a ir con la peque al seguro por fa. No hay quien la lleve. Te aviso cuando estemos yendo. Gracias.

El 13 de mayo, las autoridades no lograron allanar su domicilio porque Barbarán se encuentra en Estados Unidos como Secretario de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa, Organización de los Estados Americanos.

Punto Final intentó contactar a la congresista Francis Paredes. Sin embargo, desde su oficina de prensa indicaron que no iba a dar declaraciones por el momento. A través de un comunicado, rechazó las imputaciones y remarcó que su hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado. La parlamentaria aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades competentes. Cabe señalar que goza de un fuero especial al ser parlamentaria. Su caso será visto por la Fiscalía de la Nación.

VIDEO RECOMENDADO