José Jerí sobre Inhabilitación de Castillo: “Desconozco los motivos exactos, son los presidentes de la Comisión los que miden los tiempos”

El Presidente del Congreso, José Jerí, se refirió al nuevo presupuesto aprobado del próximo año para el Legislativo, el cual asciende a más de S/257 mil millones, sobre el rol del Congreso de la República en la lucha contra la inseguridad ciudadana, la no inhabilitación de Pedro Castillo hasta la fecha y los ataques a la prensa por parte del actual gobierno.

EL POLÉMICO NUEVO PRESUPUESTO

Sobre el nuevo presupuesto del Parlamento, José Jerí empezó señalando lo siguiente:

“Es un presupuesto bastante llamativo, por la forma como se ha asignado. Lo cierto es que deja desatendido algunas expectativas, la continuidad de muchas inversiones que están en el tintero y que el consejo fiscal ha hecho la advertencia. Hay que destacar algo, lo cierto es que este Congreso ha podido recoger muchas expectativas de diferentes sectores, que tenían relegadas sus expectativas salariales por muchos años” dijo.

Jerí también se refirió sobre la crítica de gran parte de la población al actual Congreso de la República, sañalando que las leyes que benefician a “gran parte de los sectores” no son del año 2025, sino desde algunos años atrás.

“Yo creo que hemos como Congreso sabido escuchar muchas de esas expectativas por muchos gobiernos y por muchos otros Congresos” mencionó.

“JAMÁS VAMOS A INCREMENTAR MÁS DEL 0.6% DEL TOTAL”

Sobre el aumento del presupuesto del Congreso, Jerí señaló que el incremento del presupuesto se debe a diversos factores como la inflación y probablemente la doble cámara de senadores y diputados.

“Este año vamos a pedir lo que se está proyectando, que es el 0.6 que está en la propuesta de debate de nuestro reglamento. Más de eso no va a haber” dijo.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA, Y EL ROL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Al ser consultado por la aparente poca participación del Parlamento en materia de seguridad ciudadana, José Jerí señaló que los Estados de Emergencia fueron un “saludo a la bandera” al no conseguir los resultados esperados.

“Nosotros le hemos señalado al Ejecutivo que los Estados de Emergencia no sirven, como Congreso ya hemos aprobado la Criminalidad Sistemática y ahora vamos a plantear una ley de desarrollo constitucional de los Estados de Emergencia por inseguridad ciudadana. Vamos a darle una herramienta nueva para que el Estado, el Ejecutivo, los operativos, tengan una forma distinta de cómo actuar, es un planteamiento que espero que finalmente llegue a consenso en el debate parlamentario, pero el Congreso va a proponer algo nuevo para que el Ejecutivo actúe. Ya dependerá del Ejecutivo” indicó.

Sobre el posible retiro del Pacto de San José, Jerí se mostró a favor del retiro de la convención, pues de esta manera se podrá tener mayores herramientas para poder combatir de una manera distinta en donde no se “premien” a los delincuentes.

LA CONTRATACIÓN DE BETSY CHÁVEZ Y LA NO INHABILITACIÓN EN TRES AÑOS DE PEDRO CASTILLO

Sobre la contratación de Betsy Chávez en el Congreso de la República por parte del parlamentario Roberto Sánchez, José Jerí dijo que dicha contratación no procede, al ser una congresista suspendida y no de desaforada. “Legalmente y procedimentalmente no corresponde” señaló.

Sobre la no inhabilitación de Pedro Castillo en más de mil días, tras el fallido golpe de Estado. Jerí señaló que es producto de una “demora” ocurrida en diferentes mesas directivas de la subcomisión.

“Está ahorita en la subcomisión de acusaciones constitucionales que recién acaba de iniciar funciones […] Desconozco cuáles son los motivos exactos porque finalmente son los presidentes de la comisión los que miden los tiempos. Pero, hay un compromiso firme extraoficialmente de lo que he conversado con la Presidenta de la subcomisión de que va a darle el impulso correspondiente, sin que se vea tampoco como una persecución que pueda argumentar el expresidente” dijo.

Adicionalmente, agregó que el tema del expresidente Castillo se tiene que ver en estas semanas, ya que recién se ha solicitado dicha inhabilitación por parte de un congresista.

EL GOBIERNO Y EL ATAQUE A LA PRENSA

Finalmente, sobre la penalización de difusión de correos y chats, así sean de interés público, el Presidente del Congreso señaló estar a favor de la libertad de expresión y de información.

“Mi postura no tiene que haber ningún tipo de restricción en la medida que esta no afecta derechos de otras personas. De parte del Congreso de la República, cualquier tipo de iniciativa que se haya visto en su momento ha sido evaluada y reflexionada. De parte del Ejecutivo, ellos tendrán que responder por qué, y además es un pedido que tiene que ser visto en una instancia distinta” concluyó.

Jerí también mencionó que el “fondo” es evitar criminalizar todo tipo de actividad que pueda realizar todo tipo de funcionario,

