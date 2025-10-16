Joven productor musical en coma tras recibir impacto en la cabeza durante protestas

Luis Reyes Rodríguez, un joven productor musical de 28 años, permanece en estado crítico luego de sufrir un grave impacto en la cabeza durante las manifestaciones del paro nacional del pasado 15 de octubre, convocadas en rechazo al gobierno de José Jerí.

Según relataron sus familiares, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital Loayza, donde los médicos confirmaron que presenta una fractura craneal y daño cerebral severo. Además, señalaron que tuvieron que esperar 12 horas para que los puedieran atender.

De acuerdo con el testimonio de uno de sus allegados, Reyes fue inducido a un coma para estabilizarlo mientras se evaluaba una intervención quirúrgica urgente. “El doctor nos ha dicho que probablemente ha sido una bomba lacrimógena … Nos han pedido bastantes cosas”, contó uno de sus familiares a las afueras del hospital.

En los exteriores del Hospital Loayza, familiares y amigos se mantienen en vigilia, a la espera de una respuesta médica que brinde esperanza. El joven permanece conectado a un respirador artificial y su estado sigue siendo delicado.

Los familiares exigen que el Ministerio del Interior y la Fiscalía investiguen lo ocurrido, pues hasta el momento no se han determinado las circunstancias exactas del impacto que dejó a Luis al borde de la muerte. En la misma jornada de protestas se reportaron más de 100 heridos y una persona fallecida, identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años.

Compañeros de trabajo y seres queridos de Luis Reyes iniciaron una campaña de ayuda económica para cubrir los costos de su operación y los implementos médicos que necesita con urgencia. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con su tía, Herli Rodríguez, al número 999 985 224. Ella será la encargada de recibir los aportes a través de Yape, indicando como referencia “Apoyo Luis”.

