Juez ordena libertad de Andrés Hurtado, pero seguirá recluido por esta razón

El juez Walther Huayllani Choquepuma, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, dispuso la libertad inmediata de Andrés Hurtado tras vencerse el plazo de su prisión preventiva en el caso que se le sigue por tráfico de influencias.

La investigación señala que el conductor de televisión habría ofrecido a Roberto Siucho, futbolista peruano nacionalizado chino, interceder ante funcionarios de Migraciones para agilizar su trámite de renuncia a la nacionalidad peruana, iniciado en diciembre de 2019. A cambio, Andrés Hurtado habría solicitado beneficios personales.

No obstante, la resolución indica que la medida se aplicará siempre que no pese sobre él otra orden de detención, sentencia pendiente u orden de captura nacional o internacional.

Precisamente, sobre Andrés Hurtado pesa todavía otra prisión preventiva por el caso relacionado al empresario minero Javier Miu Lei. Por ello, el conductor de televisión aún no podrá recuperar su libertad.

RESTRICCIONES IMPUESTAS

En caso se hubiera concretado la libertad de Andrés Hurtado este habría tenido que cumplir algunas medidas de comparecencia restringida:

* No ausentarse de su localidad de residencia.

* No concurrir a determinados lugares y presentarse el último día hábil de cada mes para control biométrico.

* Comunicar previamente al juzgado cualquier desplazamiento dentro o fuera del país, conforme al artículo 288.2 del NCPP.

* No comunicarse con determinadas personas vinculadas al proceso, salvo que afecte su derecho de defensa.

Las investigaciones contra Andrés Hurtado continúan en curso.

