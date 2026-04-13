Keiko Fujimori asegura que Fuerza Popular priorizará el diálogo en el próximo Congreso bicameral

La candidata Keiko Fujimori reapareció luego de que se diera a conocer los primeros resultados oficiales de la ONPE tras la primera jornada de las Elecciones Generales 2026, comicios que continuará desarrollándose este lunes 13 de abril en los locales donde no se instalaron las mesas de votación.

En declaraciones a la prensa, agradeció el respaldo a los candidatos de Fuerza Popular que probablemente lleguen al Congreso bicameral, y aseguró que el partido naranja promoverá el diálogo con el próximo Gobierno.

“Agradecemos el respaldo y la confianza a quienes probablemente han sido electos senadores y diputados y como lo he señalado en varias oportunidades, de nuestro lado hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”, sostuvo la aspirante a Palacio de Gobierno.

Tras reiterar que le parece positivo el bajo apoyo a los modelos de izquierda, Fujimori Higuchi dijo que esperará con prudencia el conteo rápido.

“Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. Y de cara a esta segunda vuelta, es que para mí es muy alentador y motivo de mucha alegría ver el primer conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso, pero vuelvo a repetir vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso Bicameral de Fuerza Popular”, añadió.

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