Keiko Fujimori sobre caso Liceo Naval: “La administración del colegio pasará de la Marina al Minedu”

Tras conocerse el caso por el que fueron retenidos ocho estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise al ser presuntos infractores de la ley penal por violación sexual, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la administración de esa institución educativa pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación (Minedu). Asimismo, pidió una investigación rápida y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.

“He pedido una investigación rigurosa y rápida. Puedo anunciar que se va a declarar en reorganización el colegio. Su administración pasará a manos del Minedu para que ponga orden, exista disciplina y evitar que esto vuelva a suceder. Si es que en estos momentos, siendo ellos jóvenes, no se ha hecho el cambio total de la normativa, habrá que respetarla. Será el Poder Judicial el que determine una investigación objetiva y que, cuando se encuentre a los responsables, les caiga todo el peso de la ley como corresponde”, remarcó.

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