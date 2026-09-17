Nuevas novelas turcas en Latina: “Por amor a mi hijo” y “Mi vida por ti” llegan en octubre

Tus tardes muy pronto estarán llenas de amor, drama y furtes emociones. Tras cautivar al público con producciones inolvidables, Latina Televisión sumará a su programación desde octubre el lanzamiento de dos aclamadas megaproducciones turcas: “Por amor a mi hijo” y “Mi vida por ti”.

Con estas incorporaciones, Latina reafirma su apuesta por las producciones turcas, combinando narrativas de alto impacto emocional, secretos familiares y profundas historias de amor.

Los horarios oficiales y las fechas exactas de emisión de ambas novelas se anunciarán pronto por las pantallas de Latina.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!