La historia del robo de una barra de oro en la Dirincri: el coronel Rafael Morón pasó de capturar delincuentes a detenido

Durante la madrugada del jueves 23, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron la detención preliminar del jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales, coronel Rafael Gonzalo Morón Díaz, junto a otros policías. Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en Lima, Cajamarca y Huánuco, en el marco de una investigación por su presunta implicancia en el robo de un lingote de oro mediante la modalidad del “cambiazo”.

De acuerdo al expediente fiscal, los agentes policiales bajo el mando del coronel Morón intervinieron a un grupo de personas e incautaron 4 barras de oro. Sin embargo, durante su custodia en la sede de la Dirincri, una de estas barras fue reemplazada por cobre, según la tesis del Ministerio Público. El expediente también consigna que uno de los policías involucrados registró abonos en sus cuentas bancarias por un total de 31 millones entre enero del 2023 al 2025.

LA HISTORIA DE MORÓN

De investigar y capturar a bandas criminales pasó a ser detenido por el robo de lingotes de oro. Hasta el día de su detención, Rafael Morón Díaz se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales. Ahora, por este caso que se remonta al 2023, está detenido en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Lideró la Brigada Especial contra el Crimen de SJL, al mando de 60 efectivos. Durante su creación en octubre de 2022 desarticuló 3 bandas criminales e incautó 40 armas, recuperando dos vehículos robados en sus primeros 15 días. Morón estaba en el mejor momento de su carrera, estudiaba a la par una Maestría en Gestión Pública en la Universidad Pacífico.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los agentes de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad, junto a los agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho intervinieron a dos conductores de la empresa Keytransport que llevaban cuatro barras de oro a las instalaciones de la Empresa Servicios Aeroportuarios Andinos. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la brigada en san juan de Lurigancho.

De acuerdo al expediente policial, el 22 de mayo de 2023, los efectivos policiales llegaron a San Juan de Lurigancho en custodia de los detenidos y de los efectos incautados. Esto era de conocimiento del coronel Rafael Morón Díaz, quien supervisó la realización de la diligencia. En ese momento el capitán Jorge Benitez se habría acercado para ofrecerle parte de las ganancias que se obtendrían con la venta de la barra de oro.

Según testigos, el capitán Benitez cargaba una pequeña mochila. El expediente refiere lo siguiente: “Con la finalidad de realizar la venta de la barra aurífera, el capitán Jorge Benítez y el suboficial Alaín Malaver, se reunieron con el capitán Román Vallejos quién recibió la barra”.

La investigación indica que el capitán Vallejos gana 2,705 soles mensuales en la Policía. Sin embargo, en el período del 1 de enero 2023 al 1 de enero 2025 registró abonos totales en sus cuentas bancarias que totalizan el monto de 31 millones 444 mil soles.

Finalmente, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y autorizó el descerraje de las viviendas de los investigados. Todos los detenidos enfrentan investigaciones por peculado doloso por apropiación agravado, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del estado.

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