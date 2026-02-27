¡Lima arde! Senamhi advierte que calor extremo continuará este fin de semana por fase inicial del fenómeno El Niño

El último 24 de febrero, Lima soportó 35.2 grados centígrados según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Se trata de una temperatura que no se registraba desde 1998, año en que también se registró ‘El Niño extraordinario’.

Erick Rojas, especialista de Senamhi, informó que los días calurosos continuarán presentándose este fin de semana y que se espera una temperatura entre 32 a 33 grados principalmente en distritos de Lima Norte como Puente Piedra, Carabayllo y Comas, y en la zona Lima Este como La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho.

Aunque se esperaba que el fenómeno El Niño comenzara en marzo, el funcionario del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente confirmó en Latina Noticias que nuestro país ya se encuentra en la fase inicial de este evento climático, el cual traerá consigo intensas lluvias e incremento de temperatura en la zona costera del país.

