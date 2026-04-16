Le prende fuego por terminar la relación: piden capturar a expareja de joven cosmiatra

Yanet Urbana, joven cosmiatra de 32 años de edad, permanece en estado crítico luego de que su expareja pareja le prendiera fuego por terminar su relación. Los familiares de la joven exigieron a las autoridades la inmediata captura de Luis André Flores Julca tras sindicarlo con el autor del brutal ataque.

Nuevas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran que el presunto agresor ingresó al departamento de la joven el día del ataque. Lo que mas llamó la atención es que en todo momento se cubre el rostro con una prenda de vestir.

Según los familiares de la víctima, Yanet Urbana le dijo al médico que la auxilió que fue su exconviviente quien le roció un líquido inflamable y luego le prendió fuego. Ahora él se encuentra no habido.

Cabe señalar que la víctima continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Su estado es grave y es que su espalda, abdomen, glúteo, pierna y brazos presentan quemaduras de tercer y cuarto grado.

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