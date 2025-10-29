Lima: la ciudad con el tránsito más lento de América Latina

Durante las horas punta, la velocidad vehicular en Lima es más baja que en Ciudad de México, Bogotá o Santiago de Chile, según advierte la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La congestión ha llegado a niveles críticos, con fuertes impactos económicos, sociales y ambientales.

LIMA, LA CIUDAD MÁS LENTA DE LA REGIÓN

Según el índice de tráfico de TomTom, analizado por la AAP, los vehículos en Lima circulan a 14,2 km/h en promedio durante la hora punta matutina (8:00 a. m.).

Esta cifra está por debajo de:

Ciudad de México: 17,6 km/h

Bogotá: 18,2 km/h

Santiago de Chile: 22,3 km/h

En días de alta congestión, la velocidad puede caer hasta 12 km/h, y durante la noche apenas alcanza los 12,9 km/h.

Lima fue la ciudad más congestionada de América Latina en 2023, y en 2024 ocupa el segundo lugar, solo detrás de Barranquilla (Colombia). A nivel mundial, se ubica en el séptimo puesto entre las ciudades con peor tráfico. Trujillo y Arequipa también figuran en el ranking.

EL TRÁFICO LE CUESTA AL PAÍS MÁS DE S/ 27.000 MILLONES

El impacto económico es severo. Según estimaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la congestión en Lima generará pérdidas por más de S/ 27.691 millones en 2025, equivalentes al 2,6 % del PBI.

En 2023, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó pérdidas por más de S/ 20.000 millones, debido al tiempo improductivo, mayor consumo de combustible y costos logísticos.

Cada persona pierde más de 8 días al año atrapada en el tráfico.

El gasto adicional en combustibles supera los S/ 4.500 millones anuales.

A esto se suman los efectos en la productividad laboral, la salud mental y la calidad de vida urbana.

¿POR QUÉ LIMA ESTÁ ATRAPADA EN EL TRÁFICO?

La AAP identifica varias causas estructurales:

Infraestructura vial deficiente

Semáforos obsoletos

Mala planificación urbana

Transporte público desordenado y con alta informalidad

Falta de fiscalización y educación vial

Parque automotor envejecido

Jaime Graña Belmont, gerente general de la AAP, advierte que “estas ineficiencias no solo generan demoras, sino también sobrecostos que afectan la competitividad del país”.

Además, señala que ampliar vías solo alivia el problema temporalmente, ya que termina atrayendo más vehículos.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

La AAP plantea varias medidas para revertir la crisis:

Modernizar los semáforos con tecnología inteligente

Reordenar rutas del transporte público

Promover vehículos menos contaminantes

Fortalecer la fiscalización del tránsito

Expandir los corredores BRT

Formalizar progresivamente el transporte informal

Mejorar las inspecciones técnicas vehiculares

