Lima y Callao: Gobierno amplía estado de emergencia hasta por 60 días más

El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 60 días, con el objetivo de intensificar las acciones contra la criminalidad y la violencia. La medida, vigente desde este miércoles 29 de abril, se ejecuta bajo el control de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en zonas estratégicas definidas a partir de labores de inteligencia, mapas del delito e indicadores de seguridad ciudadana.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Según la norma, la PNP mantiene el control del orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas brindan respaldo en las operaciones de seguridad.

Como parte del estado de emergencia en Lima y Callao, se mantiene la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución. En ese marco, las actividades públicas masivas como eventos culturales, deportivos o religiosos deberán contar con autorización previa de las autoridades, mientras que las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso.

Asimismo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá presentar un informe al Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la prórroga, detallando los resultados de la medida y posibles recomendaciones. Este reporte será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.

Finalmente, el Ejecutivo precisó que la implementación del estado de emergencia se financia con el presupuesto institucional de las entidades involucradas y recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.