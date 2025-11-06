Línea 1 del Metro de Lima amplía sus horarios con 15 salidas adicionales para mejorar el servicio a los usuarios

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao anunció un incremento en el número de viajes diarios con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los usuarios, especialmente ante el aumento de la demanda por las fiestas de fin de año.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), de lunes a viernes se ofrecerán 15 salidas adicionales entre las 11:00 a.m. y 5:00 p.m., y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., alcanzando un total de 510 viajes diarios.

Durante las horas punta, los trenes circularán con una frecuencia de tres a cuatro minutos, mientras que los sábados se sumarán 40 viajes adicionales (de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.) y los domingos, 38 salidas más, llegando a 292 recorridos en total.

La ATU precisó que este refuerzo operativo busca ofrecer un servicio más eficiente y que en diciembre de 2025 se volverá a ampliar la oferta para atender la alta demanda por las celebraciones navideñas.