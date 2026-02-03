Línea 1 del Metro de Lima: fallas técnicas en estas estaciones provocan demoras

Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima reportan este martes demoras y restricciones en el servicio, debido a fallas técnicas que obligaron a interrumpir la operación en un tramo clave de la vía férrea.

Al respecto, la concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima indicó que el servicio se encuentra interrumpido entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, lo que ha generado inconvenientes para los pasajeros que se desplazan por este sector de la ciudad.

Agrega que, mientras se realizan los trabajos correctivos, los trenes están circulando de manera parcial en los siguientes tramos:

-Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación La Cultura.

-Desde la estación Caja de Agua hasta la estación Bayóvar.

En tanto, no hay servicio en las estaciones comprendidas entre La Cultura y Caja de Agua, por lo que los pasajeros que necesiten movilizarse por ese tramo deberán optar por otras alternativas.

La concesionaria informó que su equipo técnico ya se encuentra trabajando para restablecer la operación normal en el menor tiempo posible. No obstante, hasta el momento no se ha precisado una hora exacta para la normalización total del servicio.

